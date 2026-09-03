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Far Away

SERIE TV03 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 4 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 4 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 4 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 4 settembre

Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Sadakat è fuori di sé e frugando nella camera di Alya scopre che Halis conosceva Fikriye.

Nel frattempo in ospedale Mine, che ha ascoltato la conversazione fra Alya e sua madre, telefona a Sadakat e le rivela che è stata proprio Fikriye a mostrare ad Halis la foto di Boran con Alya e Deniz.

Sadakat impazzisce e caccia di casa Alya.

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