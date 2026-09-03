La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 4 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat è fuori di sé e frugando nella camera di Alya scopre che Halis conosceva Fikriye.
Nel frattempo in ospedale Mine, che ha ascoltato la conversazione fra Alya e sua madre, telefona a Sadakat e le rivela che è stata proprio Fikriye a mostrare ad Halis la foto di Boran con Alya e Deniz.
Sadakat impazzisce e caccia di casa Alya.
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