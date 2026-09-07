Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV07 settembre 2026

Far away, le anticipazioni dell'8 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 8 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 8 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata dell'8 settembre

Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Cihan subisce un'aggressione in prigione da un sicario che fa il nome di Halis come mandante.

Nel mentre, in paese degli uomini sparano contro la casa di uno degli abitanti, Remzi, il quale aveva avuto di recente uno scontro con Kaya.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche