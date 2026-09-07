La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 8 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan subisce un'aggressione in prigione da un sicario che fa il nome di Halis come mandante.
Nel mentre, in paese degli uomini sparano contro la casa di uno degli abitanti, Remzi, il quale aveva avuto di recente uno scontro con Kaya.
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