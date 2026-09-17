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SERIE TV17 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 18 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 18 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 18 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 18 settembre

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Sadakat dice a Mine che lei e il bambino non potranno più entrare alla villa. Mine non la prende affatto bene.

Sahin chiede a Nare di sposarla e la donna accetta.

Anche per Kaya è un giorno importante: deve andare a chiedere la mano di Ipek.

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