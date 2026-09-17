La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 18 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat dice a Mine che lei e il bambino non potranno più entrare alla villa. Mine non la prende affatto bene.
Sahin chiede a Nare di sposarla e la donna accetta.
Anche per Kaya è un giorno importante: deve andare a chiedere la mano di Ipek.