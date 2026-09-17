Sadakat dice a Mine che lei e il bambino non potranno più entrare alla villa. Mine non la prende affatto bene.



Sahin chiede a Nare di sposarla e la donna accetta.



Anche per Kaya è un giorno importante: deve andare a chiedere la mano di Ipek.

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