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SERIE TV21 settembre 2026

Far Away, perché non va in onda il 21 settembre

Perché non c'è Far Away oggi? Scopriamo perché Far Away non va in onda il 21 settembre su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca
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Lunedì 21 settembre Far Away non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. I nuovi episodi della serie turca già andati in onda sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Scopriamo cosa va in onda al posto della quarta stagione di Far Away.

Cosa va in onda al posto di Far Away il 21 settembre

Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, su Canale 5, alle 14.45 dopo il nuovo episodio di Forbidden Fruit, va in onda la nuova edizione di Uomini e Donne. A seguire, un nuovo appuntamento con Tutto per la mia famiglia e, alle 16.45, la novità Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi.

Far Away cos'è successo nell'ultima puntata

Alper Çankaya (Sahin) in una scena di Far Away
Alper Çankaya (Sahin) in una scena di Far Away

Nell'ultimo episodio di Far Away andato in onda, Mine ricatta Sadakat per allontanare Alya, che accetta di partire con Deniz. Ecmel minaccia Sadakat e Cihan cerca di fermare Alya dichiarandole il suo amore.

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