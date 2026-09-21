Lunedì 21 settembre Far Away non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. I nuovi episodi della serie turca già andati in onda sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Scopriamo cosa va in onda al posto della quarta stagione di Far Away.
Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, su Canale 5, alle 14.45 dopo il nuovo episodio di Forbidden Fruit, va in onda la nuova edizione di Uomini e Donne. A seguire, un nuovo appuntamento con Tutto per la mia famiglia e, alle 16.45, la novità Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi.
Nell'ultimo episodio di Far Away andato in onda, Mine ricatta Sadakat per allontanare Alya, che accetta di partire con Deniz. Ecmel minaccia Sadakat e Cihan cerca di fermare Alya dichiarandole il suo amore.