Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Far Away
SERIE TV19 settembre 2026

Far away, la puntata del 19 settembre in streaming

L'ultima puntata della serie turca Far away, andata in onda sabato 19 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

L'ultima puntata di Far away (Uzak Şehir), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda sabato 19 settembre su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama dell'ultima puntata del 19 settembre

Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Mine scopre finalmente il segreto di Sadakat e con questo ricatta la donna chiedendole di mandare via Alya. Quest'ultima accetta di lasciare la città, ma pone una condizione: Deniz dovrà partire insieme a lei. Sadakat si vede costretta ad accettare.

Nel frattempo, appena uscito di prigione, Ecmel raggiunge la casa degli Albora e promette a Sadakat di vendicarsi. Cihan cerca di raggiungere il vero Hamada che però viene prontamente ucciso dagli uomini di Ecmel.

Infine, Cihan corre all'aeroporto per fermare Alya e dichiarargli il suo amore.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche