Far away, la puntata del 19 settembre in streaming

L'ultima puntata di Far away (Uzak Şehir), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda sabato 19 settembre su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Mine scopre finalmente il segreto di Sadakat e con questo ricatta la donna chiedendole di mandare via Alya. Quest'ultima accetta di lasciare la città, ma pone una condizione: Deniz dovrà partire insieme a lei. Sadakat si vede costretta ad accettare.
Nel frattempo, appena uscito di prigione, Ecmel raggiunge la casa degli Albora e promette a Sadakat di vendicarsi. Cihan cerca di raggiungere il vero Hamada che però viene prontamente ucciso dagli uomini di Ecmel.
Infine, Cihan corre all'aeroporto per fermare Alya e dichiarargli il suo amore.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.