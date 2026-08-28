Far away, la puntata del 28 agosto in streaming

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 28 agosto su Canale 5.

La sera precedente all'intervento di Nare, Kadir parla con Pakize.

Fidan è una potenziale nuova donatrice. Sahin, Zerrin e Sadakat pregano la donna senza ottenere alcuno risultato. Fortunatamente si scopre che anche Ozkan può essere un donatore. Il gesto fa rivalutare la figura di Ozkan agli occhi di Sadakat.

Fikriye nel frattempo esce per andare in ospedale ma viene seguita da un uomo che tenta di farla finire fuori strada, improvvisamente interviene Hasan che tira il freno a mano ed evita il peggio.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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