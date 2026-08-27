La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 28 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La sera prima del trapianto di Nare, Kadir parla con Pakize che ora dimostra un certo interesse per lui, e per la forte emozione gli viene la febbre. Non può essere operato, per cui si pone il problema di trovare un altro donatore compatibile.
Fidan risulta invece compatibile. Sadakat si getta ai suoi piedi perché salvi la figlia, senza ottenere alcuno risultato. Improvvisamente si scopre che anche Ozkan è un possibile donatore.
Fikriye nel frattempo esce per andare in ospedale ma viene seguita da un uomo che tenta di portarla fuori strada.
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