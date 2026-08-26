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Far Away

SERIE TV26 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 27 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 27 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 27 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 27 agosto

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Nare necessita di un trapianto urgente di fegato. Nel frattempo, si scopre che Kadir ha il gruppo sanguigno compatibile con quello di Nare e quindi potrebbe essere un potenziale donatore.

Cihan rimprovera la madre per i suoi comportamenti, che hanno condotto Nare a compiere un gesto così estremo. Infine, Halis chiede al suo avvocato di riferire un messaggio a un suo sottoposto, affinché si "occupi" di una donna.

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