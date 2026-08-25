Far away, Ugur muore davvero?

Mine cerca di aiutare Ugur a fuggire. Prima di andarsene l'uomo le raccomanda di stare lontana da Cihan per evitare di rovinarsi la vita. Il loro piano, però, non va come previsto. Demir tende infatti una trappola a Ugur e vuole costringerlo a parlare.

Dopo averlo fatto catturare dai suoi uomini, lo interroga per scoprire perché Cihan lo stia cercando. Ugur, messo alle strette, inizia così a confessare la verità su Boran.

Nel frattempo, Mine informa Cihan. L'uomo, decide quindi di intervenire e si reca sul posto insieme ai fratelli Albora. Al loro arrivo Ugur tenta di scappare, ma la fuga si trasforma in tragedia: l'uomo viene investito da un'auto e muore.

La notizia sconvolge Mine, che a quel punto decide di raccontare la verità a Cihan: Ugur si era rifugiato da lei perché sua madre aveva tentato di ucciderlo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel video sotto, potete vedere la puntata del 25 agosto di Far away.