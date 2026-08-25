Far away, Ugur muore davvero?

Nella nuova puntata della serie turca Far away (Uzak Şehir), in onda martedì 25 agosto, Ugur viene investito da un'auto.
Mine cerca di aiutare Ugur a fuggire. Prima di andarsene l'uomo le raccomanda di stare lontana da Cihan per evitare di rovinarsi la vita. Il loro piano, però, non va come previsto. Demir tende infatti una trappola a Ugur e vuole costringerlo a parlare.
Dopo averlo fatto catturare dai suoi uomini, lo interroga per scoprire perché Cihan lo stia cercando. Ugur, messo alle strette, inizia così a confessare la verità su Boran.
Nel frattempo, Mine informa Cihan. L'uomo, decide quindi di intervenire e si reca sul posto insieme ai fratelli Albora. Al loro arrivo Ugur tenta di scappare, ma la fuga si trasforma in tragedia: l'uomo viene investito da un'auto e muore.
La notizia sconvolge Mine, che a quel punto decide di raccontare la verità a Cihan: Ugur si era rifugiato da lei perché sua madre aveva tentato di ucciderlo.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel video sotto, potete vedere la puntata del 25 agosto di Far away.
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