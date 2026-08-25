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Far Away

SERIE TV25 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 26 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 26 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 26 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 26 agosto

Atakan Özkaya (Kaya) e Sahra Sas (Nare) in una scena di Far Away
Atakan Özkaya (Kaya) e Sahra Sas (Nare) in una scena di Far Away

Fikriye visita Halis in carcere, mentre Alya aspetta fuori.

Durante l’udienza di divorzio di Nare e Ozkan, Sadakat testimonia per Ozkan, causando una lite. Nare, sotto shock, si spara a un fianco e viene portata d'urgenza in ospedale.

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