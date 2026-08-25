La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 26 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Fikriye visita Halis in carcere, mentre Alya aspetta fuori.
Durante l’udienza di divorzio di Nare e Ozkan, Sadakat testimonia per Ozkan, causando una lite. Nare, sotto shock, si spara a un fianco e viene portata d'urgenza in ospedale.
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