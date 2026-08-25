Far away, la puntata del 25 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 25 agosto su Canale 5.

Cihan e Alya insieme a Nare e Kaya portano Deniz alla festa degli aquiloni. Lì però faranno anche diversi incontri: Nare incontrerà Sahin, Kaya vedra' Zerrin e Alya sua madre Fikriye.

Nel frattempo, mentre Mine tenta di far fuggire Ugur, Demir tende loro una trappola e cattura l'uomo con l'intento di farlo parlare. Nel bel mezzo della confessione su Boran, arrivano i fratelli Albora e Ugur cerca di scappare ma viene investito da un'auto che lo lascia senza vita lungo la strada.

Nare vive con grande tensione l'attesa per l'udienza di divorzio del giorno successivo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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