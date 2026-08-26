Far away, la puntata del 26 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 26 agosto su Canale 5.

Fikriye decide di andare a trovare Halis in carcere, Alya decide di seguirla e la aspetta fuori dalla prigione. La donna, una volta uscita ha un malore e la figlia non riesce a sapere a chi abbia fatto visita.

Nel frattempo, il giorno dell'udienza per il divorzio di Nare e Ozkan, Sadakat si presenta in tribunale per testimoniare a favore del genero. Il giudice decide di respingere la richiesta di divorzio e Nare, sconvolta, attacca sua madre. Tra Kaya e Ozkan la situazione degenera e Sahin punta la pistola alla tempia di Ozkan.

Infine, Nare, sotto shock, si spara a un fianco e viene portata d'urgenza in ospedale dove viene operata.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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