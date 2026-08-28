Fikriye, dopo essere stata salvata da Hasan, viene portata in ospedale. Alya chiede alla madre cosa sia successo, ma la donna non ricorda nulla riguardo l'accaduto.

Inoltre Alya scopre che la madre porta con sé una fotografia di lei con Boran e il piccolo Deniz. Nare riesce a superare con successo il trapianto di fegato, le condizioni di Okzan, invece, non sono buone. Infine, Nare si risveglia e chiede spiegazioni ai suoi familiari i quali faticano a risponderle.

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