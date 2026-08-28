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Far Away

SERIE TV28 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 31 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 31 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 31 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 31 agosto

Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away
Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away

Fikriye, dopo essere stata salvata da Hasan, viene portata in ospedale. Alya chiede alla madre cosa sia successo, ma la donna non ricorda nulla riguardo l'accaduto.

Inoltre Alya scopre che la madre porta con sé una fotografia di lei con Boran e il piccolo Deniz. Nare riesce a superare con successo il trapianto di fegato, le condizioni di Okzan, invece, non sono buone. Infine, Nare si risveglia e chiede spiegazioni ai suoi familiari i quali faticano a risponderle.

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