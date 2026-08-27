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Far Away

SERIE TV27 agosto 2026

Far away, la puntata del 27 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda giovedì 27 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 27 agosto su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 27 agosto

Atakan Özkaya (Kaya) in una scena di Far away
Atakan Özkaya (Kaya) in una scena di Far away

Nare nonostante l'operazione necessita di un trapianto di fegato. Alya spiega alla famiglia i requisiti che il donatore deve avere per essere sottoposto all'espianto e scoprono che Kadir ha il gruppo sanguigno compatibile con quello di Nare.

Sahin non vuole lasciare l'ospedale, nonostante le esortazioni di Zerrin e Fidan. Cihan rimprovera la madre per i suoi comportamenti, che hanno portato Nare al gesto estremo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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