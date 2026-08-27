Far away, la puntata del 27 agosto in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 27 agosto su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Nare nonostante l'operazione necessita di un trapianto di fegato. Alya spiega alla famiglia i requisiti che il donatore deve avere per essere sottoposto all'espianto e scoprono che Kadir ha il gruppo sanguigno compatibile con quello di Nare.
Sahin non vuole lasciare l'ospedale, nonostante le esortazioni di Zerrin e Fidan. Cihan rimprovera la madre per i suoi comportamenti, che hanno portato Nare al gesto estremo.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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