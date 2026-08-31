Far away, le trame della settimana dal 7 al 13 settembre

Un' anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 7 a venerdì 13 settembre durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir ), la serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5 . Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity , dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.

Cihan riceve la visita di Alya e della sua famiglia. Inoltre, arrivano anche Fidan, Sahin e Zerrin per incontrare Ecmel. Si scopre che anche quest'ultimo era al corrente di dove si trovasse Boran proprio grazie a una chiacchierata con Halis e Nadim.

Cihan, una volta uscito di prigione, parla con gli abitanti del paese per ricostruire con loro un rapporto di fiducia e fargli capire che gli Albora non hanno intenzione di aggredire nessuno.

Nare riferisce a Cihan i suoi sospetti sulla gravidanza di Mine e l'uomo affronta Sadakat, il quale non lascia trapelare alcuna informazione.

Fidan informa Sadakat che Zerrin é incinta di Kaya, ma lei ha dichiarato che il bambino é di Demir.

Sahin e Kaya affrontano Nadim accusandolo apertamente di aver fatto uccidere Boran, interviene anche Cihan e ne nasce uno scontro in cui quest'ultimo viene ferito.

Alya dice al marito che non deve sentirsi in colpa e che, anche se con fatica, cercherà di tollerare l'arrivo di un figlio.

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