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My Sweet Lie

SERIE TV29 luglio 2026

My Sweet Lie, il cast e i personaggi della nuova serie turca di Canale 5

Scopriamo il cast e i personaggi di My Sweet Lie, la nuova serie turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal 3 agosto
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My Sweet Lie (titolo originale: Benim Tatlı Yalanım), è la nuova serie turca che andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5, nel corso dell'estate, da lunedì 3 agosto.

Nel video qui sopra scopriamo il cast e i protagonisti di My Sweet Lie. Su Mediaset Infinity potete scoprire le trame dei primi episodi di My Sweet Lie.

My Sweet Lie, il cast e i personaggi

Nejat è il protagonista maschile della serie: è un padre single, di professione designer, che racconta una "dolce bugia" alla figlia dopo che la moglie li ha abbandonati. A dare il volto a Nejat è Furkan Palalı, attore turco amato dal pubblico italiano grazie al ruolo di Fikret Fekeli in Terra amara.

La figlia di Nejat è Kayra, interpretata da Lavinya Ünlüer, attrice turca classe 2011.

La co-protagonista femminile di My Sweet Lie è Suna, giovane ragazza intraprendente il cui destino si incrocia con quello di Nejat e della figlia. Nel ruolo di Suna troviamo Aslı Bekiroğlu, attrice e musicista.

Altro personaggio femminile centrale nella serie è quello di Hande, socia di Nejat, perdutamente innamorata di lui. Ad interpretarla l'attrice Gonca Sarıyıldız.

My Sweet Lie, dove vedere la serie turca di Canale 5

Gli episodi di My Sweet Lie andranno in onda da lunedì 3 agosto su Canale 5 alle 14.45. La serie sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

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