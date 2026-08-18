My Sweet Lie, la puntata del 18 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda martedì 18 agosto alle 14:45 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.
La solitudine che gli avvolge il cuore dopo la separazione da Aylin, la preoccupazione di crescere da solo sua figlia Kayra e il dilemma interiore riguardo a Suna verso cui prova un'attrazione che ancora non ammette neanche a se stesso, spingono Nejat a chiudersi rifiutando di aprirsi con i suoi amici Hande e Serkan.
Con questo stato d'animo decide di parlare apertamente a Suna invitandola a restare in casa sua solo il tempo strettamente necessario a prendersi cura di Kayra. Per il resto del tempo la vuole lontano da sé. Suna dal canto suo, sentendosi così poco accettata da Nejat, decide di trattarlo freddamente.
Intanto, Sevket scopre che suo figlio Rafet vuole dare in affitto la caffetteria proprio alla società di Nejat. Questo lo manda su tutte le furie, così decide di andare a parlare con Nejat. Il colloquio, nato con un approccio aggressivo da parte di Sevket, si rivelerà invece un incontro molto costruttivo per entrambi gli uomini.
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