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Forbidden Fruit

SERIE TV18 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 18 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 18 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 18 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 18 agosto

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cagatay accetta di cenare con suo padre Hasan Ali per ricostruire il loro rapporto; l'incontro viene però scoperto da un'amica di Feride, la madre di Cagatay, la quale reagisce con furia e frustrazione alla notizia di questo riavvicinamento.

Infine, un misterioso messaggio vocale da parte di un ragazzo di nome Cenk, che si rivela essere un vecchio amico di Cagatay, torna a scuotere la mente di Yildiz.

Infine, Sahika si presenta nell'ufficio di Mert e si strappa i vestiti di dosso.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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