La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 18 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Cagatay accetta di cenare con suo padre Hasan Ali per ricostruire il loro rapporto; l'incontro viene però scoperto da un'amica di Feride, la madre di Cagatay, la quale reagisce con furia e frustrazione alla notizia di questo riavvicinamento.
Infine, un misterioso messaggio vocale da parte di un ragazzo di nome Cenk, che si rivela essere un vecchio amico di Cagatay, torna a scuotere la mente di Yildiz.
Infine, Sahika si presenta nell'ufficio di Mert e si strappa i vestiti di dosso.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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