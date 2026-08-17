La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 17 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Per mettere in cattiva luce Mert agli occhi del presidente Hasan Ali, Sahika ordina al suo assistente Haluk di diffondere in azienda la falsa voce di una loro passata relazione clandestina e di una presunta ossessione di Mert nei suoi confronti, nonostante quest'ultimo sia sposato con Zehra.
Nel frattempo, Yildiz cerca di distrarsi andando in palestra, dove fa amicizia con Burcu, ignara che sua madre Asuman e Zehra stanno organizzando in segreto l'apertura di un Avocado Bar.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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