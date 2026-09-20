Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV20 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 20 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 20 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 20 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 20 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

La cena da Yildiz si rivela una disastro a causa delle tensioni con Feride. Ender e Sahika assistono a una scena sconvolgente: Hasan Ali spara a Sedai.

Le due donne pensano di poterlo ricattare con il video del presunto omicidio di Sedai, l'uomo, però, si presenta vivo in ufficio, e realizzano di essere state ingannate.

Nel frattempo arriva Nurgul, che dopo averle aiutate in prigione pretende ospitalità, mettendo a dura prova la convivenza tra Ender e Sahika, che cercano di mandarla presto da Yildiz.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto