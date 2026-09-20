La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 20 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
La cena da Yildiz si rivela una disastro a causa delle tensioni con Feride. Ender e Sahika assistono a una scena sconvolgente: Hasan Ali spara a Sedai.
Le due donne pensano di poterlo ricattare con il video del presunto omicidio di Sedai, l'uomo, però, si presenta vivo in ufficio, e realizzano di essere state ingannate.
Nel frattempo arriva Nurgul, che dopo averle aiutate in prigione pretende ospitalità, mettendo a dura prova la convivenza tra Ender e Sahika, che cercano di mandarla presto da Yildiz.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.