La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 20 settembre dalle 15:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz aveva organizzato una cena di famiglia con l'intento di stemperare le tensioni. Tuttavia, fallisce a causa dei contrasti con Feride.
Nel frattempo, Ender e Sahika grazie alle telecamere assistono a una scena sconvolgente: Hasan Ali spara a Sedai per proteggere un segreto.