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SERIE TV19 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 20 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 20 settembre dalle 15:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 settembre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz aveva organizzato una cena di famiglia con l'intento di stemperare le tensioni. Tuttavia, fallisce a causa dei contrasti con Feride.

Nel frattempo, Ender e Sahika grazie alle telecamere assistono a una scena sconvolgente: Hasan Ali spara a Sedai per proteggere un segreto.

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