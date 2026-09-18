La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Feride non vuole lasciare la casa finché Yildiz non andrà via, inoltre, aiutata da Guler, una sua amica, modifica l'arredamento senza permesso, provocando la reazione di Asuman.
Durante un incontro dell'alta società, Yildiz provoca Ender e Sahika inconsapevole del fatto che le due stanno organizzando un complotto per mettere Asuman in cattiva luce.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.