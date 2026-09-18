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Forbidden Fruit
SERIE TV18 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 18 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 18 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 18 settembre

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride non vuole lasciare la casa finché Yildiz non andrà via, inoltre, aiutata da Guler, una sua amica, modifica l'arredamento senza permesso, provocando la reazione di Asuman.

Durante un incontro dell'alta società, Yildiz provoca Ender e Sahika inconsapevole del fatto che le due stanno organizzando un complotto per mettere Asuman in cattiva luce.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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