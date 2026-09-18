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SERIE TV18 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 19 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 19 settembre dalle 15:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 settembre

Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Zehra si è pentita della denuncia contro Yildiz e scusandosi le propone un piano per convincere Feride della sua innocenza.

Per far ingelosire Cagatay, Yildiz organizza una finta cena con Alp, un attore che si spaccia per un ricco imprenditore interessato a lei. Il giorno dopo, però, Cagatay scopre la verità.

Infine, Yildiz vuole smascherare Ender e Sahika davanti all'alta società.

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