La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 16 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Durante la celebrazione dei 25 anni dell'azienda di Hasan Ali, viene trasmessa davanti a tutti una registrazione compromettente di Yildiz e Asuman che insultano Feride.
In realtà, lo scandalo è stato orchestrato dalla stessa Feride insieme a Ender e Sahika e provoca l'ira di Cagatay, mettendo a rischio il suo matrimonio con Yildiz.
Nonostante il duro rimprovero di Hasan Ali, Yildiz non intende arrendersi.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.