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Forbidden Fruit
SERIE TV16 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 16 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 16 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 16 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 16 settembre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Durante la celebrazione dei 25 anni dell'azienda di Hasan Ali, viene trasmessa davanti a tutti una registrazione compromettente di Yildiz e Asuman che insultano Feride.

In realtà, lo scandalo è stato orchestrato dalla stessa Feride insieme a Ender e Sahika e provoca l'ira di Cagatay, mettendo a rischio il suo matrimonio con Yildiz.

Nonostante il duro rimprovero di Hasan Ali, Yildiz non intende arrendersi.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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