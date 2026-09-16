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SERIE TV16 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 17 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 17 settembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 settembre

Berk Oktay (Cagatay Kuyucu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay Kuyucu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz vuole far ingelosire Cagatay, decide quindi di chiamare in azione un attore per mettere in scena una finta cena.

Nel frattempo, Ender e Sahika proseguono con il loro piano: hanno portato nella villa del presidente la giovane Cansu, istruita a recitare la parte della vittima per intenerirlo.

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