La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 17 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz vuole far ingelosire Cagatay, decide quindi di chiamare in azione un attore per mettere in scena una finta cena.
Nel frattempo, Ender e Sahika proseguono con il loro piano: hanno portato nella villa del presidente la giovane Cansu, istruita a recitare la parte della vittima per intenerirlo.