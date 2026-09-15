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Forbidden Fruit
SERIE TV15 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 15 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 15 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 15 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 15 settembre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride registra di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman, convinta che stiano tramando alle sue spalle.

Nel frattempo, Hasan Ali scopre che Cansu è la figlia di Filiz. L'uomo scopre così che la sua ex moglie gli ha nascosto la verità per anni.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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