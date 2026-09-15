La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 15 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Feride registra di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman, convinta che stiano tramando alle sue spalle.
Nel frattempo, Hasan Ali scopre che Cansu è la figlia di Filiz. L'uomo scopre così che la sua ex moglie gli ha nascosto la verità per anni.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.