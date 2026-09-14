Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV14 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 21 al 27 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 21 al 27 settembre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz litiga con Cagatay ed Emir gli consiglia di migliorare i rapporti con la famiglia del marito, così la ragazza regala un abito a Feride e organizza una cena con Cansu per compiacere Hasan Ali.

Le tensioni famigliari causano un malore a Yildiz e Cagatay chiama un medico a visitarla, il quale le raccomanda di stare il più possibile tranquilla.

Mert scopre la presenza di Nurgul in casa e accusa Zehra di aver preso una decisione importante senza consultarlo e le impone di mandare via la donna.

Stanco dei continui problemi, Cagatay decide di separarsi da Yildiz. Nel frattempo, Ender e Sahika tentano di incastrare Hasan Ali con l'aiuto di Svetlana per ricattarlo, ma l'uomo scopre il piano.

Ender e Sahika decidono di colpire Hasan Ali, ingannando Mahmut.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche