Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz litiga con Cagatay ed Emir gli consiglia di migliorare i rapporti con la famiglia del marito, così la ragazza regala un abito a Feride e organizza una cena con Cansu per compiacere Hasan Ali.
Le tensioni famigliari causano un malore a Yildiz e Cagatay chiama un medico a visitarla, il quale le raccomanda di stare il più possibile tranquilla.
Mert scopre la presenza di Nurgul in casa e accusa Zehra di aver preso una decisione importante senza consultarlo e le impone di mandare via la donna.
Stanco dei continui problemi, Cagatay decide di separarsi da Yildiz. Nel frattempo, Ender e Sahika tentano di incastrare Hasan Ali con l'aiuto di Svetlana per ricattarlo, ma l'uomo scopre il piano.
Ender e Sahika decidono di colpire Hasan Ali, ingannando Mahmut.
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