Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. Poco dopo arriva Yildiz e rivela che Zehra sta divorziando da Mert.

Sahika rifiuta le ricche offerte di Hasan Ali e continua a tormentarlo. Inoltre, è determinata a farsi chiamare "Signora Presidente" e pianifica un servizio fotografico per una rivista con il marito Hasan Ali.

Zehra, dopo aver divorziato da Mert grazie all'intervento di Hasan Ali, si trasferisce da lui e va a trovare Yildiz, ma Feride la umilia.

Mahmut confida a Sedai il suo amore per Cansu. Nel frattempo, Sahika organizza un'intervista e un servizio fotografico per ostentare il suo matrimonio con Hasan Ali.

Mert ricatta Cagatay con delle foto compromettenti per ottenere denaro. Le rivelazioni di Sedai su Cansu e Cagatay creano forti dubbi a Sahika ed Ender.