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Forbidden Fruit
SERIE TV05 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 12 al 18 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 12 al 18 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. Poco dopo arriva Yildiz e rivela che Zehra sta divorziando da Mert.

Sahika rifiuta le ricche offerte di Hasan Ali e continua a tormentarlo. Inoltre, è determinata a farsi chiamare "Signora Presidente" e pianifica un servizio fotografico per una rivista con il marito Hasan Ali.

Zehra, dopo aver divorziato da Mert grazie all'intervento di Hasan Ali, si trasferisce da lui e va a trovare Yildiz, ma Feride la umilia.

Mahmut confida a Sedai il suo amore per Cansu. Nel frattempo, Sahika organizza un'intervista e un servizio fotografico per ostentare il suo matrimonio con Hasan Ali.

Mert ricatta Cagatay con delle foto compromettenti per ottenere denaro. Le rivelazioni di Sedai su Cansu e Cagatay creano forti dubbi a Sahika ed Ender.

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