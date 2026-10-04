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SERIE TV04 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 5 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 5 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 5 ottobre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride organizza un incontro con le sue amiche per presentare Yildiz e le regala una preziosa collana di famiglia, rendendo felice Cagatay.

Durante una cena, l'improvviso arrivo di Cansu mette in difficoltà Cagatay, alimentando i sospetti di Yildiz e Feride. Nel frattempo Sahika convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali.

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