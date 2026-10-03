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SERIE TV03 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 3 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 3 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 3 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 3 ottobre

Nesrin Cavadzade (Sahika), Berk Oktay (Cagatay) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika), Berk Oktay (Cagatay) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Emir riferisce a Caner le accuse di Cansu su un presunto tradimento di Cagatay. Ender scopre che la collana è ricomparsa e sospetta che qualcuno stia manipolando le prove. Hasan Ali racconta a Cagatay dell'intrusione di Yildiz, aumentando i sospetti contro di lei.

Ender affronta Hasan Ali e lo accusa dell'omicidio di Sahika, ma lui nega tutto. Improvvisamente Ender riceve un video che sembra coinvolgere Mahmut, ma poco dopo Sahika ricompare viva. Ender e Caner sono sconvolti dal ritorno di Sahika. La donna, infatti, ha messo in atto un piano per simulare la sua morte a opera di Hasan Ali: mostrare che il Presidente l'aveva avvelenata.

Ender si presenta quindi in azienda e ricatta Hasan Ali: o trasferirà a lei le azioni che aveva sottratto a suo tempo, o lei, impugnando un video di Mahmut che getta il (finto) cadavere di Sahika in mare, lo denuncerà alla polizia.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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