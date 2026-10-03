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SERIE TV03 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 4 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 4 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 4 ottobre dalle 15:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 4 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika attende il trionfo di Ender, e recluta Hayati come suo braccio destro. Nel frattempo, alla villa, Feride decide di invitare delle amiche ansiose di conoscere Yildiz.

Prima che tutto questo accada, Feride propone un cambio di look alla ragazza, che accetta nella speranza di migliorare il suo rapporto con la suocera.

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