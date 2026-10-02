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SERIE TV02 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 2 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 2 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 2 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 2 ottobre

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Zehra inizia a preoccuparsi del comportamento freddo e aggressivo di Mert. Nel frattempo, Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia alterato gli equilibri del loro matrimonio.

Ender sospetta che Hasan Ali sia coinvolto nella scomparsa di Sahika in seguito al ritrovamento di una sua collana in casa. Infine, Yildiz cerca la collana nello studio di Hasan Ali, ma viene sorpresa e rimproverata dall'uomo.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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