La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 2 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra inizia a preoccuparsi del comportamento freddo e aggressivo di Mert. Nel frattempo, Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia alterato gli equilibri del loro matrimonio.
Ender sospetta che Hasan Ali sia coinvolto nella scomparsa di Sahika in seguito al ritrovamento di una sua collana in casa. Infine, Yildiz cerca la collana nello studio di Hasan Ali, ma viene sorpresa e rimproverata dall'uomo.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.