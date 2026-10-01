La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda -venerdì 2 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zehra è preoccupata per il comportamento freddo e aggressivo di Mert, mentre Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia alterato gli equilibri del loro matrimonio.
Nel frattempo, Ender crede che Hasan Ali sia responsabile della scomparsa di Sahika in seguito al ritrovamento di una sua collana in casa.