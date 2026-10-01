Zehra è preoccupata per il comportamento freddo e aggressivo di Mert, mentre Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia alterato gli equilibri del loro matrimonio.

Nel frattempo, Ender crede che Hasan Ali sia responsabile della scomparsa di Sahika in seguito al ritrovamento di una sua collana in casa.

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