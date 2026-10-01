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SERIE TV01 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 2 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda -venerdì 2 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 2 ottobre

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Zehra è preoccupata per il comportamento freddo e aggressivo di Mert, mentre Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia alterato gli equilibri del loro matrimonio.

Nel frattempo, Ender crede che Hasan Ali sia responsabile della scomparsa di Sahika in seguito al ritrovamento di una sua collana in casa.

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