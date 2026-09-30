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SERIE TV30 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'1 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 1 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 1 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'1 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz, dopo essersi liberata di Cansu ed Emir, organizza una cena di famiglia. Durante la serata, Feride accusa Hasan Ali di avere un'amante. Racconta, infatti, di aver trovato una collana con un ciondolo che tutti associano subito a Sahika.

Infine, Ender viene chiamata in obitorio per identificare un cadavere riconducibile a Sahika, ma scopre che non si tratta di lei.

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