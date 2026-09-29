La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Non riuscendo a trovare Sahika, Ender si preoccupa: manda Caner alla polizia e si reca da Hasan Ali ignara di quello che è successo poco prima.
Nel frattempo, Feride è furiosa con Hasan Ali per lo scandalo legato a una presunta escort. Nel tentativo di riportare la serenità in famiglia, Yildiz organizza una cena.
Infine, Cagatay intima a Cansu di non interferire più nella sua vita e in quella di Yildiz.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.