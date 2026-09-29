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Forbidden Fruit
SERIE TV29 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 29 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 29 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 29 settembre

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) e Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) e Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Non riuscendo a trovare Sahika, Ender si preoccupa: manda Caner alla polizia e si reca da Hasan Ali ignara di quello che è successo poco prima.

Nel frattempo, Feride è furiosa con Hasan Ali per lo scandalo legato a una presunta escort. Nel tentativo di riportare la serenità in famiglia, Yildiz organizza una cena.

Infine, Cagatay intima a Cansu di non interferire più nella sua vita e in quella di Yildiz.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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