La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 28 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika chiede ad Hasan Ali una tregua, ma lui le tende una trappola. Le somministra di nascosto una sostanza in un bicchiere: la donna accusa un malore, perde conoscenza e sembra morire sotto i suoi occhi
Preso dal panico, Hasan Ali ordina di far sparire il corpo e di eliminare ogni possibile prova.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.