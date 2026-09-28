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Forbidden Fruit
SERIE TV28 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 28 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 28 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 28 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 28 settembre

Nesrin Cavadzade (Sahika) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika chiede ad Hasan Ali una tregua, ma lui le tende una trappola. Le somministra di nascosto una sostanza in un bicchiere: la donna accusa un malore, perde conoscenza e sembra morire sotto i suoi occhi

Preso dal panico, Hasan Ali ordina di far sparire il corpo e di eliminare ogni possibile prova.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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