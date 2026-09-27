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Forbidden Fruit
SERIE TV27 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 27 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 27 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 27 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 27 settembre

Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Osman inganna Mahmut fingendo di avere informazioni sull’assassino del padre e cerca di ottenere da lui anche un aiuto economico. Nel frattempo, Cagatay scopre il piano di Ender e Sahika ai danni di Hasan Ali e mette Yildiz al corrente.

Cansu tenta di conquistare la fiducia di Feride e le racconta i problemi con la madre. Durante il compleanno di Mert, Zehra annuncia a sorpresa di volergli cedere le proprie azioni della holding.

Infine, Ender e Sahika tentano di vendicarsi di Hasan Ali, ma non sanno che l'uomo sta preparando una nuova mossa contro di loro.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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