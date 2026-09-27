La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 27 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Osman inganna Mahmut fingendo di avere informazioni sull’assassino del padre e cerca di ottenere da lui anche un aiuto economico. Nel frattempo, Cagatay scopre il piano di Ender e Sahika ai danni di Hasan Ali e mette Yildiz al corrente.
Cansu tenta di conquistare la fiducia di Feride e le racconta i problemi con la madre. Durante il compleanno di Mert, Zehra annuncia a sorpresa di volergli cedere le proprie azioni della holding.
Infine, Ender e Sahika tentano di vendicarsi di Hasan Ali, ma non sanno che l'uomo sta preparando una nuova mossa contro di loro.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.