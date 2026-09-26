La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 27 settembre dalle 15:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Su incarico di Ender e Sahika, Osman incontra Mahmut fingendo di avere informazioni sull'assassino di suo padre.
Nel frattempo, Cagatay scopre da Sedai il piano organizzato da Ender e Sahika contro Hasan Ali e informa Yildiz.
Cansu cerca invece di avvicinarsi a Feride.