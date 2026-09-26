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SERIE TV26 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 27 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 27 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 27 settembre dalle 15:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 27 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Su incarico di Ender e Sahika, Osman incontra Mahmut fingendo di avere informazioni sull'assassino di suo padre.

Nel frattempo, Cagatay scopre da Sedai il piano organizzato da Ender e Sahika contro Hasan Ali e informa Yildiz.

Cansu cerca invece di avvicinarsi a Feride.

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