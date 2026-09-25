La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 26 settembre dalle 15:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali ha scoperto il piano organizzato da Ender e Sahika, ma le due non si arrendono e decidono di colpirlo ingannando Mahmut. Aiutate da Nurgul, contattano Osman il Canguro, un pregiudicato che fingerà di avere informazioni sull'assassino del padre di Mahmut.
Nel frattempo, Cagatay torna a casa dopo aver trascorso la notte in hotel.