Sevval Sam (Ender) e Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali ha scoperto il piano organizzato da Ender e Sahika, ma le due non si arrendono e decidono di colpirlo ingannando Mahmut. Aiutate da Nurgul, contattano Osman il Canguro, un pregiudicato che fingerà di avere informazioni sull'assassino del padre di Mahmut.

Nel frattempo, Cagatay torna a casa dopo aver trascorso la notte in hotel.

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