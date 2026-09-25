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SERIE TV25 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 26 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 26 settembre dalle 15:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 settembre

Sevval Sam (Ender) e Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) e Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali ha scoperto il piano organizzato da Ender e Sahika, ma le due non si arrendono e decidono di colpirlo ingannando Mahmut. Aiutate da Nurgul, contattano Osman il Canguro, un pregiudicato che fingerà di avere informazioni sull'assassino del padre di Mahmut.

Nel frattempo, Cagatay torna a casa dopo aver trascorso la notte in hotel.

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