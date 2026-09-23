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Forbidden Fruit
SERIE TV23 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 23 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 23 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 23 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 23 settembre

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert scopre che Zehra ha contattato Caner e finge una crisi di gelosia per manipolarla.

Nel frattempo, nota la presenza di Nurgul in casa e accusa Zehra di aver preso la decisione senza consultarlo e le impone di mandare via la donna.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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