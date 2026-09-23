La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 23 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mert scopre che Zehra ha contattato Caner e finge una crisi di gelosia per manipolarla.
Nel frattempo, nota la presenza di Nurgul in casa e accusa Zehra di aver preso la decisione senza consultarlo e le impone di mandare via la donna.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.