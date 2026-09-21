Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Sahika chiede una tregua ad Hasan Ali ma l'uomo le tende una trappola. Dopo averle somministrato di nascosto una sostanza in un bicchiere, Sahika accusa un grave malore, perde conoscenza e sembra morire.

Ender è preoccupata perché Sahika non le risponde, manda Caner alla polizia e si reca proprio da Hasan Ali. Nel frattempo, Yildiz organizza una serata strategica.

Ender viene chiamata in obitorio per identificare un cadavere riconducibile a Sahika, ma scopre che non è lei. Nel frattempo, Mert appare distante con la moglie Zehra.

Ender sospetta che Hasan Ali sia coinvolto nella scomparsa di Sahika, soprattutto dopo il ritrovamento di una collana della donna nella sua casa.

Ender affronta pubblicamente Hasan Ali accusandolo dell'omicidio di Sahika, ma lui nega tutto. Infine, emerge che Sahika ha messo in atto un piano per simulare la sua morte a opera di Hasan Ali.