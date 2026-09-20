La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 21 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
A causa di Alp, Yildiz ha un acceso confronto con Cagatay, nel frattempo, Emir le consiglia di migliorare i rapporti con la famiglia del marito.
La ragazza regala un abito a Feride e organizza una cena con Cansu per compiacere Hasan Ali. Cansu riesce a conquistare tutti con il suo atteggiamento dolce e ingenuo.