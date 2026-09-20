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SERIE TV20 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 21 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 21 settembre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 settembre

Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

A causa di Alp, Yildiz ha un acceso confronto con Cagatay, nel frattempo, Emir le consiglia di migliorare i rapporti con la famiglia del marito.

La ragazza regala un abito a Feride e organizza una cena con Cansu per compiacere Hasan Ali. Cansu riesce a conquistare tutti con il suo atteggiamento dolce e ingenuo.

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