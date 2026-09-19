La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 19 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz organizza un tour per mostrare alle donne dell'alta società la nuova difficile situazione di Ender e Sahika, costrette a svolgere lavori umili.
Nel frattempo, Feride cerca di screditare Asuman davanti all'amica Ayla ricordando il suo passato da veggente, ma Asuman reagisce lanciando una frecciatina alla stessa Feride.
Infine, Ender e Sahika installano telecamere nell'ufficio di Hasan Ali per trovare prove contro di lui.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.