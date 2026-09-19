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Forbidden Fruit
SERIE TV19 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 19 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 19 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 19 settembre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz organizza un tour per mostrare alle donne dell'alta società la nuova difficile situazione di Ender e Sahika, costrette a svolgere lavori umili.

Nel frattempo, Feride cerca di screditare Asuman davanti all'amica Ayla ricordando il suo passato da veggente, ma Asuman reagisce lanciando una frecciatina alla stessa Feride.

Infine, Ender e Sahika installano telecamere nell'ufficio di Hasan Ali per trovare prove contro di lui.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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