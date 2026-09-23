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SERIE TV23 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 24 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 24 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 24 settembre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 24 settembre

Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Nurgul viene cacciata da Mert e si rifugia da Yildiz. La donna la costringe ad andare a pranzo in un ristorante di lusso. Durante il pranzo, Nurgul ruba il portafoglio a Sevilay, causando un grande scandalo.

Hasan Ali, furioso, affronta Yildiz insieme a Cagatay e Feride. Stanco dei continui problemi, Cagatay decide di separarsi da Yildiz e si rifugia in un albergo.

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