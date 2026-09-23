La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 24 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nurgul viene cacciata da Mert e si rifugia da Yildiz. La donna la costringe ad andare a pranzo in un ristorante di lusso. Durante il pranzo, Nurgul ruba il portafoglio a Sevilay, causando un grande scandalo.
Hasan Ali, furioso, affronta Yildiz insieme a Cagatay e Feride. Stanco dei continui problemi, Cagatay decide di separarsi da Yildiz e si rifugia in un albergo.