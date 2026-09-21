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Forbidden Fruit
SERIE TV21 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 21 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 21 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 21 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 21 settembre

Nesrin Cavadzade (Sahika) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yıldız discute con Cagatay per una questione legata ad Alp. Su consiglio di Emir, cerca di migliorare i rapporti con la famiglia del marito. Regala un abito a Feride e organizza una cena con Cansu per conquistare Hasan Ali.

Cansu, con i suoi modi dolci e ingenui, riesce a conquistare tutti, nascondendo però la sua alleanza con Ender e Sahika. Durante la serata incontra Caner, che finge di non conoscere i loro piani.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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