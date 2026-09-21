La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 21 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yıldız discute con Cagatay per una questione legata ad Alp. Su consiglio di Emir, cerca di migliorare i rapporti con la famiglia del marito. Regala un abito a Feride e organizza una cena con Cansu per conquistare Hasan Ali.
Cansu, con i suoi modi dolci e ingenui, riesce a conquistare tutti, nascondendo però la sua alleanza con Ender e Sahika. Durante la serata incontra Caner, che finge di non conoscere i loro piani.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.