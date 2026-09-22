La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 23 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mert scopre che Zehra ha contattato Caner e finge una crisi di gelosia per manipolarla.
Inoltre, quando nota la presenza di Nurgul in casa, accusa Zehra di aver preso una decisione importante senza consultarlo e le impone di mandare via la donna.