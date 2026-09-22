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SERIE TV22 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 23 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 23 settembre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 settembre

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert scopre che Zehra ha contattato Caner e finge una crisi di gelosia per manipolarla.

Inoltre, quando nota la presenza di Nurgul in casa, accusa Zehra di aver preso una decisione importante senza consultarlo e le impone di mandare via la donna.

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