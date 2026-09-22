La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 22 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika ed Ender convincono Nurgul a rivolgersi a Yildiz per trovare un alloggio, ma Feride si oppone. Yildiz riesce così a persuadere Zehra ad accoglierla in casa sua.
Nel frattempo, le tensioni familiari provocano un malore a Yildiz e, preoccupato per le sue condizioni, Cagatay chiama un medico, che le consiglia di evitare il più possibile situazioni stressanti.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.