Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV22 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 22 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 22 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 22 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 22 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika ed Ender convincono Nurgul a rivolgersi a Yildiz per trovare un alloggio, ma Feride si oppone. Yildiz riesce così a persuadere Zehra ad accoglierla in casa sua.

Nel frattempo, le tensioni familiari provocano un malore a Yildiz e, preoccupato per le sue condizioni, Cagatay chiama un medico, che le consiglia di evitare il più possibile situazioni stressanti.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZIN

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto