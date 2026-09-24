La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mert ha cacciato Nurgul, la quale si rifugia da Yildiz e le due vanno a pranzo in un ristorante. Durante il pranzo, Nurgul ruba il portafoglio a Sevilay, causando un grande scandalo.
Hasan Ali, furioso, affronta Yildiz insieme a Cagatay e Feride. Cagatay si separa da Yildiz e va a vivere in hotel. Cansu lo raggiunge, lo accompagna in camera e, il giorno dopo, gli fa credere che lui le abbia confessato di amarla.
Infine. Yildiz, preoccupata decide di chiamarlo e chiarire con lui.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.