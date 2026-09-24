Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV24 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 24 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 24 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 24 settembre

Can Nergis (Mert) in una scena di Forbidden Fruit 4
Can Nergis (Mert) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert ha cacciato Nurgul, la quale si rifugia da Yildiz e le due vanno a pranzo in un ristorante. Durante il pranzo, Nurgul ruba il portafoglio a Sevilay, causando un grande scandalo.

Hasan Ali, furioso, affronta Yildiz insieme a Cagatay e Feride. Cagatay si separa da Yildiz e va a vivere in hotel. Cansu lo raggiunge, lo accompagna in camera e, il giorno dopo, gli fa credere che lui le abbia confessato di amarla.

Infine. Yildiz, preoccupata decide di chiamarlo e chiarire con lui.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZIN

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto