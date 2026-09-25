La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender e Sahika escogitano un piano per mettere Hasan Ali alle strette: organizzano un incontro con Svetlana con l'intento di sedurlo, raccogliere prove compromettenti e poi ricattarlo.
Nel frattempo, le due donne, ormai scoperte, sono così costrette a elaborare una nuova strategia.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.