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Forbidden Fruit
SERIE TV25 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 25 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 25 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 25 settembre

Kuzey Gezer (Halit Can) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Kuzey Gezer (Halit Can) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender e Sahika escogitano un piano per mettere Hasan Ali alle strette: organizzano un incontro con Svetlana con l'intento di sedurlo, raccogliere prove compromettenti e poi ricattarlo.

Nel frattempo, le due donne, ormai scoperte, sono così costrette a elaborare una nuova strategia.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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