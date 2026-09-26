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Forbidden Fruit
SERIE TV26 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 26 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 26 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 26 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 26 settembre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali avverte Ender di aver scoperto il piano organizzato con Sahika, ma le due decidono di colpirlo ingannando Mahmut. Nel frattempo, Cagatay torna a casa dopo la notte in hotel e mente a Yildiz dicendo di aver dormito fuori dato che aveva bevuto troppo.

Yildiz ha dei sospetti e manda Emir a controllarlo, ma il piano viene scoperto. Cansu continua a cercare Yildiz e viene invitata a cena. Durante la serata confessa a Cagatay di essere innamorata di lui, ma davanti agli altri parla solo di un amore impossibile con un uomo già impegnato.

Asuman cerca di avvicinare Feride alla famiglia facendole trascorrere del tempo con Halit Can: la donna finisce per affezionarsi al bambino, anche se cerca di nasconderlo.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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